https://static.news.ru/photo/b9d4f694-9745-11e9-9d9a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

26 июня в Кремле пройдёт заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения при участии президента Владимира Путина.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он намерен заслушать доклады ряда чиновников, которые непосредственно отвечают за нормализацию обстановки в этой отрасли по всей стране и в отдельно взятых регионах.

С докладами выступят исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, — уточняется в сообщении пресс-службы.

В ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на улучшение организации дорожного движения, повышение эффективности строительства дорог, а также качества ремонта и содержания российских автострад.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в графике Путина запланированы встречи с главами регионов по итогам недавно проведённой прямой линии, писал News.ru.