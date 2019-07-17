Европарламент проголосовал в поддержку кандидатуры министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Официально она приступит к выполнению своих обязанностей с 1 ноября. Из Кремля в адрес нового главы Еврокомиссии в среду ушла поздравительная телеграмма с предложением вернуться к конструктивному сотрудничеству. Впрочем, далеко не все политики в Москве верят в то, что фон дер Ляйен сможет перебороть себя на высоком европосту.

Не секрет, что многие в ЕС считают, что немка в самое ближайшее время отнимет у канцлера ФРГ Ангелы Меркель почетное звание главной «железной леди» Евросоюза. Немецкий лидер явно сдает позиции. В первую очередь из-за участившихся проблем со здоровьем. В отличии от фон дер Ляйен. Она не жалуется на плохое самочувствие, а наоборот демонстрирует повышенную устремленность, наконец, вдоволь насладиться властью.

На посту министра обороны фон дер Ляйен очень старалась быть одним из локомотивов немецкой, а значит и европейской политики. Однако немецкие «солдаты и офицеры» то и дело подводили своего командира в юбке. Ей постоянно приходилось оправдываться за своих подопечных, которые регулярно попадали в различные скандалы. Но в итоге фон дер Ляйен, похоже, всё же выйти сухой из воды. Иначе Берлин не стал бы выдвигать её на столь высокий пост в ЕС.

Germany’s Ursula von der Leyen secures European parliamentary approval to become the first female European Commission president. More here: https://t.co/aWlm4agxAw pic.twitter.com/989T1PwqQr — Reuters Top News (@Reuters) 17 июля 2019 г.

На богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен не могли не обратить внимание и в Кремле. Поздравительная телеграмма от имени президента РФ Владимира Путина по-дипломатически сдержана. И тем не менее нотки оптимизма в ней присутствуют.

Глава российского государства выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, а также послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией. Путин подтвердил, что Россия готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам политической, экономической и гуманитарной повестки дня, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Россия-то готова, а вот готова ли фон дер Ляйен? Накануне, 16 июля, в МИД РФ не стали скрывать, что в настоящее время российско-европейские отношения «деградировали еще больше». При этом на нового главу Еврокомисии явно не возлагается больших надежд.

Я бы не забегал вперед... Евросоюз сильно отстал в развитии и восстановлении отношений с Россией по сравнению с ведущими странами, такими как Франция, Италия и Германия , - заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, отвечая на вопрос о перспективах отношений РФ и ЕС после назначения фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

В свою очередь, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, заметил, что при всей важности персоны председателя ЕК, она всё же «не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом». Тем не менее, и он не ждет от Еврокомиссии больших перемен.

Это значит для нас, скорее всего, „на западном фронте без перемен“: российский (точнее, пока, скорее, антироссийский) вектор сохранится без серьезных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте (ЕП) позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского, в первую очередь), полагаю, что диалог будет потихоньку налаживаться, — заявил Косачев на своей странице в Facebook, говоря о назначении фон дер Ляйен.

А вот член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов сделал более оптимистичное заявление. Он считает, что фон дер Ляйен вполне может найти в себе силы пойти по пути нормализации отношений ЕС с Россией.