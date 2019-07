Не секрет, что многие в ЕС считают, что немка в самое ближайшее время отнимет у канцлера ФРГ Ангелы Меркель почетное звание главной «железной леди» Евросоюза. Немецкий лидер явно сдает позиции. В первую очередь из-за участившихся проблем со здоровьем. В отличии от фон дер Ляйен. Она не жалуется на плохое самочувствие, а наоборот демонстрирует повышенную устремленность, наконец, вдоволь насладиться властью.

На посту министра обороны фон дер Ляйен очень старалась быть одним из локомотивов немецкой, а значит и европейской политики. Однако немецкие «солдаты и офицеры» то и дело подводили своего командира в юбке. Ей постоянно приходилось оправдываться за своих подопечных, которые регулярно попадали в различные скандалы. Но в итоге фон дер Ляйен, похоже, всё же выйти сухой из воды. Иначе Берлин не стал бы выдвигать её на столь высокий пост в ЕС.