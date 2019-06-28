https://static.news.ru/photo/8be5a438-997d-11e9-a1ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа в формате Россия — Китай — Индия приносит пользу для решения международных и региональных проблем.

Заявление было сделано на трёхсторонней встрече Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в японской Осаке «на полях» саммита «Большой двадцатки».

Совместная работа в формате Россия — Индия — Китай приносит очевидную пользу как с точки зрения развития и укрепления отношений непосредственно между нашими государствами, так и в том, что касается вклада трёх наших стран в решение острых международных и региональных проблем, — сказал российский лидер.

Саммит G20 официально стартовал в Японии. Он продлится 28 и 29 июня.

Как ранее писал News.ru, Путин заявил, что встреча с лидером США Дональдом Трампом «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Осаке даёт хорошую возможность продолжить диалог.