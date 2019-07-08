https://static.news.ru/photo/8db49d7a-a191-11e9-b978-fa163e074e61_1024.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Булкин/News.ru
2020 год в России будет годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Указ подписал президент Владимир Путин.
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы, — говорится в тексте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Организацией и проведением Года славы и памяти займётся российский организационный комитет «Победа». Правительство РФ обязано в течение месяца разработать и утвердить план мероприятий на 2020 год, говорится в указе.