https://static.news.ru/photo/8db49d7a-a191-11e9-b978-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

2020 год в России будет годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Указ подписал президент Владимир Путин.

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы, — говорится в тексте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации .

Организацией и проведением Года славы и памяти займётся российский организационный комитет «Победа». Правительство РФ обязано в течение месяца разработать и утвердить план мероприятий на 2020 год, говорится в указе.

Путин в ходе саммита G20 в Осаке пригласил в Москву на празднование юбилея Победы лидеров стран. Приглашения, в частности, получили канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, китайский лидер Си Цзиньпин и глава Франции Эммануэль Макрон. По словам президента РФ, к 75-й годовщине Победы над фашизмом будет подготовлена масштабная программа торжеств, писал News.ru.