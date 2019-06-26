https://static.news.ru/photo/2a975738-980d-11e9-94a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин на Госсовете по дорожному строительству высказался резко против установки камер видеонаблюдения на автодорогах таким образом, чтобы водители о них не знали.

По мнению главы государства, это ни в коей мере не способствует снижению аварийности на магистралях. А ведь именно это, а не штрафные санкции, основная задача для ГИБДД.

Несколько слов о камерах, камерах видеослежения. Чтобы те, кто этим занимается, знали, услышали. Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей, — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что особенно это касается опасных участков дороги. Обязательна установка спецзнаков, чтобы водитель знал, что магистраль контролируется камерами видеонаблюдения, информирует ТАСС.

Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель. Прошу навести здесь порядок, — распорядился глава государства.

Ранее Путин высказался относительно качества российских дорог, назвав ситуацию неудовлетворительной, писал News.ru.