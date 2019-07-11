https://static.news.ru/photo/7275a56c-a200-11e9-a074-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Политики условились продолжать контакты в нормандском формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также главы государств обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, передаёт ТАСС.

Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов, — сообщил Песков.

8 июля Зеленский предложил Путину встретиться в Минске в присутствии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Видеообращение он опубликовал в социальной сети.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ сделал замечание Зеленскому, отметив, что когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Глава МИДа подчеркнул, что Москва готова рассмотреть конкретные предложения в том случае, если они помогут выполнить резолюцию Совета безопасности, утвердившую Минские договорённости.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет. По его мнению, переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе должны проходить в присутствии западных партнёров.

Сам же Путин заявил, что переговоры возможны, но только после выборов в Верховную Раду, писал News.ru.