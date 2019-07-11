https://static.news.ru/photo/0ac29a10-a3e0-11e9-948e-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин готов рассмотреть предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским вариант переговоров в «нормандском формате» в Минске, но после проведения выборов в парламент.

О чём-либо можно будет говорить после проведения парламентских выборов на Украине, — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась ни от одного из переговорных форматов, в том числе и расширения «нормандского формата». При этом встреча должна быть подготовлена заранее и на самом высоком уровне, отметил Путин.

8 июля Зеленский предложил Путину встретиться в Минске в присутствии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Видеобращение он опубликовал в социальной сети.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ сделал замечание Зеленскому, отметив, что когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Глава МИД подчеркнул, что Москва готова рассмотреть конкретные предложения в том случае, если они помогут выполнить резолюцию Совета безопасности, утвердившую Минские договорённости,

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет. По его мнению, переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе должны проходить в присутствии западных партнёров писал News.ru.