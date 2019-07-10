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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что переговоры с Россией по урегулированию ситуации в Донбассе должны проходить в присутствии западных партнёров.

Климкин отметил, что не важно в каком формате будут проходить переговоры в Нормандском, в формате Евросоюза, США и компбинированные, главное, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не проводил встречу с лидером РФ Владимиром путиным наедине.

Однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами, здесь это мега-восклицательный знак, - заявил Климкин в прямом эфире ТК «HROMADSKE».

8 июля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Минске в присутствии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Видеобращение он опубликовал в социальной сети. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ сделал замечание Зеленскому, отметив, что когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Глава МИД подчеркнул, что Москва готова рассмотреть конкретные предложения в том случае, если они помогут выполнить резолюцию Совета безопасности, утвердившую Минские договорённости, писал News.ru.