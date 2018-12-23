Президент России поздравил императора Японии с юбилеем

Президент Владимир Путин направил телеграмму императору Японии Акихито, в которой поздравил его с днём рождения. Глава государства пожелал монарху и его семье здоровья и благополучия, а всем японцам — счастья и процветания.
Император в воскресенье празднует своё 85-летие.
«Хотел бы выразить уверенность, что российско-японские отношения будут и впредь развиваться на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Российский лидер также поздравил японского коллегу с наступающим Новым годом.
Ранее News.ru сообщал, что правительство Японии решило скромно отпраздновать возведение на престол нового императора Японии Нарухито. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на принца: впервые за 200 лет действующий монарх — император Акихито — отказывается от престола при жизни.
Церемония назначена на октябрь 2019 года.