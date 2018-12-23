Президент России поздравил императора Японии с юбилеем

https://news.ru/storage/news/355cb15bb38985d2c9f199849c1c9246/77b94f51-c7fc-4ec5-8241-47f4141b16ff_850.jpg Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Владимир Путин направил телеграмму императору Японии Акихито, в которой поздравил его с днём рождения. Глава государства пожелал монарху и его семье здоровья и благополучия, а всем японцам — счастья и процветания.

Император в воскресенье празднует своё 85-летие.

«Хотел бы выразить уверенность, что российско-японские отношения будут и впредь развиваться на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также поздравил японского коллегу с наступающим Новым годом.

Ранее News.ru сообщал, что правительство Японии решило скромно отпраздновать возведение на престол нового императора Японии Нарухито. Это сделано для того, чтобы снизить нагрузку на принца: впервые за 200 лет действующий монарх — император Акихито — отказывается от престола при жизни.

Церемония назначена на октябрь 2019 года.