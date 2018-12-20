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Песков сообщил об отсутствии мобильного телефона у Путина

Pavel Bednyakov/XINHUA/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Мобильного телефона у президента России Владимира Путина нет, он получает информацию самыми различными способами, в том числе из Интернета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты. Самые разные», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 24», говоря о том, каким образом Путин узнаёт о происходящем в стране и мире.

По словам Пескова, при этом «президент может сам в компьютере посмотреть Интернет».

«Насколько я знаю, у него телефона нет… Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут», — отметил Песков.

По его мнению, «иметь смартфон — это такой эксгибиционизм добровольный» и «полная прозрачность».

«Вы заведомо, беря в руки смартфон, считаете, что ставите галочку: я готов выставлять всё напоказ… Этого не должно быть у президента. Тем более такой страны, как Россия, и такого президента, как Путин», — добавил Дмитрий Песков.

Кроме этого, он отметил, что Владимир Путин исполнит мечту девочки, пожелавшей взять интервью у главы российского государства.

Как писал News.ru, в начале декабря на Международном форуме волонтёров Владимир Путин заявил, что исполнит мечты пяти неизлечимо больных детей. Среди них оказалась девочка, которой президент обещал организовать визит на телеканал RT, чтобы та смогла взять интервью у интересного собеседника.


#путин #смартфоны #песков #интервью #телефоны
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