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Президент Российской Федерации Владимир Путин следит за расследованием уголовного дела об организации террористического сообщества «Сеть» (запрещённой в РФ), как и обещал членам президентского Совета по правам человека, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент действительно тогда сказал, что он обязательно запросит дополнительную информацию и разберётся с этим... Он регулярно получает обновления этой информации, — сказал представитель Кремля журналистам. Песков отметил, что дело, с...