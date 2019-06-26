Исследование, по которому каждый десятый опрошенный россиянин сталкивался с пытками со стороны силовиков, требует изучения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Внимательно нужно проанализировать, что это за исследование, какая выборка, какой именно вопрос задавался. Говоря языком социологов, какая методика применялась, — сказал представитель Кремля.
При этом он поставил под сомнение реальность цифр, которые привели аналитики Левада-Центра.
Есть, кто сталкивался с пытками представителями органов правопорядка? Назовите себя. Есть ли кто-то, кто хочет назваться? Нет. Поэтому, конечно, нужно тщательно проанализировать, — отметил Песков в ходе общения с журналистами на конференц-колле.
Аналитический центр Юрия Левады провёл исследование по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток», результаты которого показали, что каждый десятый респондент сталкивался с пытками со стороны силовиков. Насилие начинается с конфликта, четверть россиян вступала с полицией в споры. В основном это мужчины 25–39 лет и 40–55 лет, писал News.ru.