https://static.news.ru/photo/07888b0a-97ee-11e9-8508-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Аналитический центр Юрия Левады провёл исследование по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток», результаты которого показали, что каждый десятый респондент сталкивался с пытками со стороны силовиков.

Всего было опрошено 3400 человек в 53 регионах. Насилие со стороны силовиков начинается с конфликта, четверть россиян вступала с полицией в споры. В основном это мужчины 25–39 лет и 40–55 лет, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на опрос.

Полковник МВД в отставке Евгений Черноусов прокомментировал результаты опроса следующим образом: по его мнению, силовики чувствуют себя «вольготно» из-за отсутствия надлежащего контроля.

Он также отметил, что незаконные методы давления стали распространены из-за того, что люди стали беззащитнее, информирует URA.RU .

Как ранее писал News.ru, полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».