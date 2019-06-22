Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале
Антон Касс
15:19, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/bdb6f15e-94e8-11e9-99e9-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма». Акцию солидарности пикетчик устроил возле здания прокуратуры Дагестана.
Абашилова отвезли в отдел полиции Советского района Махачкалы, куда позже направились остальные участники акции солидарности с Гаджиевым, пишет «Медиазона».
Полицейские сказали общую фразу — обеспечиваем порядок. Нам, журналистам, которые снимали, сказали, что нас засудят и что этих фотографий нигде не должно быть. Шамилю сказали, что есть две минуты на пикет, но двух минут не прошло и его задержали, — цитирует «МБХ Медиа» журналистку Саиду Вагабову.
Как писал News.ru, 21 июня три еженедельника в Дагестане — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — вышли с одинаковой первой полосой, статьёй «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».
Как заявил Профсоюз журналистов, на закрытом для СМИ заседании по избранию меры пресечения судья не принял во внимание заявления адвокатов о том, что свидетель по делу Кемал Тамбиев давал показания против Абдулмумина Гаджиева под пытками. Происходящее говорит о фабрикации дела, «множатся сообщения о том, что следствие и процесс собираются засекретить».