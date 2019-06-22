https://static.news.ru/photo/bdb6f15e-94e8-11e9-99e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма». Акцию солидарности пикетчик устроил возле здания прокуратуры Дагестана.

Абашилова отвезли в отдел полиции Советского района Махачкалы, куда позже направились остальные участники акции солидарности с Гаджиевым, пишет « Медиазона ».

Полицейские сказали общую фразу — обеспечиваем порядок. Нам, журналистам, которые снимали, сказали, что нас засудят и что этих фотографий нигде не должно быть. Шамилю сказали, что есть две минуты на пикет, но двух минут не прошло и его задержали, — цитирует « МБХ Медиа » журналистку Саиду Вагабову.

Как писал News.ru, 21 июня три еженедельника в Дагестане — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — вышли с одинаковой первой полосой, статьёй «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».

Советский суд Махачкалы 18 июня на два месяца арестовал Гаджиева. Сотрудника газеты «Черновик» заподозрили в «финансировании терроризма» и «участии в террористической деятельности».

Как заявил Профсоюз журналистов, на закрытом для СМИ заседании по избранию меры пресечения судья не принял во внимание заявления адвокатов о том, что свидетель по делу Кемал Тамбиев давал показания против Абдулмумина Гаджиева под пытками. Происходящее говорит о фабрикации дела, «множатся сообщения о том, что следствие и процесс собираются засекретить».