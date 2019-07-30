https://static.news.ru/photo/f0f1d5ca-b30b-11e9-8fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гражданские активисты планируют подать в мэрию Москвы заявку на проведение 10 августа акции солидарности с кандидатами в Мосгордуму, которых власти не допустили до выборов. Об этом проинформировал пресс-секретарь оппозиционера Дмитрия Гудкова Алексей Обухов.

Мы ведём консультации с нашими союзниками по оппозиции с целью проведения разрешенного властью митинга, — цитирует Обухова « Интерфакс ».

По информации оппозиционера Геннадия Гудкова и пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, 31 июля подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа, передаёт РБК .

Как писал News.ru, ранее в столичном ГУ МВД заявили, что полицейские будут оперативно реагировать на нарушения порядка и провокации на несогласованном митинге 3 августа.

До этого лидер Либертарианской партии Михаил Светов сообщил об отзыве заявки на проведение митинга 3 августа, поскольку организаторам не удалось найти компромисс с мэрией Москвы.