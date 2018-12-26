Налоговым манёвром займётся рабочая группа

https://news.ru/storage/news/b6139d46bb21737534f048fc052c4007/729a6847-5ecf-4f5a-a5f6-050fb1bbcdae_850.jpg Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

России и Белоруссии пока не удалось сблизить позиции по российскому налоговому манёвру в нефтяной сфере. Этим займётся рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов между двумя странами.

«Нет, пока не удалось это сделать. В том числе и для решения этого вопроса создаётся рабочая группа», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о налоговом манёвре.

В России в 2019—2024 годах произойдёт так называемый налоговый манёвр — постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на её добычу. Минск оценил свои потери от этого манёвра за шесть лет в 11 млрд долларов, информирует «Парламентская газета».

Ранее News.ru писал, что Россия отказалась от своих обязательств по выплате компенсаций от налогового манёвра в нефтяной отрасли. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Все вопросы по стоимости газа должны были быть закрыты ещё к середине 2018 года, однако Россия не пошла на предложения Белоруссии, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия на данный момент потеряла почти 4,5 млрд долларов.