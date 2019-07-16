https://static.news.ru/photo/e3bea758-a810-11e9-aa12-fa163e074e61_1024.jpg Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не навязывает жителям Донбасса гражданство, это решение они принимают сами. Причиной этого выбора прежде всего являются гуманитарные соображения.

Именно они предопределили введение упрощённого порядка предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которое было оформлено в апреле соответствующим указом президента Российской Федерации, — цитирует Лаврова «АиФ».

Жители Донбасса из-за устроенной Киевом блокады оказались в невыносимых жизненных условиях: у них нет пенсий, пособий, зарплат, системы образования и здравоохранения. Их лишили избирательных прав, не организовав на территории ЛНР и ДНР ни одного избирательного участка.

Киев сделал жителей этих районов де-факто лицами без гражданства, — резюмировал министр.

В этих условиях Россия сочла своим долгом поддержать людей, и получение гражданства РФ поможет им решить свои насущные проблемы. Поэтому получение гражданства для жителей Донбасса сделано в упрощённом виде. Но при этом им никто не навязывает свою волю.

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