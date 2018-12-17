Лавров назвал условия передачи Курильских островов Японии

https://news.ru/storage/news/6296bd89bb23694fa9c363df62f37b89/8d4e6905-b95d-4b91-ac9b-9cc5b9c3e0e0_850.jpg Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Россия готова передать часть Курильских островов Японии, если Токио заключит с Москвой мирный договор и признает итоги Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Власти Страны восходящего солнца пока не спешат учитывать последствия крупнейшего конфликта в истории, пишет URA.RU. Это, в свою очередь, делает невозможным подписание исторического документа.

Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил о советско-японской декларации 1956 года, по которой прекращаются боевые действия между двумя государствами. Соглашение зафиксировало отказ стран от взаимных претензий, возникших после войны. Особым пунктом была дальнейшая судьба островов Шикотан и Хабомаи — в случае подписания мирного договора они должны были стать частью территории Японии.

Ранее News.ru сообщал об условиях заключения мира, которые удовлетворят Токио. Зарубежная сторона настаивает на чёткости своей позиции.