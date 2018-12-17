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Лавров назвал условия передачи Курильских островов Японии

Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Россия готова передать часть Курильских островов Японии, если Токио заключит с Москвой мирный договор и признает итоги Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Власти Страны восходящего солнца пока не спешат учитывать последствия крупнейшего конфликта в истории, пишет URA.RU. Это, в свою очередь, делает невозможным подписание исторического документа.

Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил о советско-японской декларации 1956 года, по которой прекращаются боевые действия между двумя государствами. Соглашение зафиксировало отказ стран от взаимных претензий, возникших после войны. Особым пунктом была дальнейшая судьба островов Шикотан и Хабомаи — в случае подписания мирного договора они должны были стать частью территории Японии.

Ранее News.ru сообщал об условиях заключения мира, которые удовлетворят Токио. Зарубежная сторона настаивает на чёткости своей позиции.


#курилы #россия #лавров #ЯПОНИЯ
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