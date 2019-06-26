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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео не планируют встречаться отдельно в ходе саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Пока о такой встрече никакой информации нет, думаю, что мы вряд ли в остающиеся пару дней согласуем что-то специальное и отдельное, – цитирует Рябкова РИА Новости. Саммит G20 пройдёт в...