Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, которые оспорили представители организации.
Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены, — говорится на сайте Ассамблеи.
Весной 2014 года из-за присоединения Крыма Россия была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.
Накануне ПАСЕ резолютивно большинством голосов парламентариев пригласила российскую делегацию принять участие в июньской сессии. За возвращение проголосовали 118 парламентариев из 190 присутствовавших.
Как ранее писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над заявлением главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, сделанным после решения ПАСЕ восстановить в правах делегацию из РФ.