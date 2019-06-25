Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над заявлением главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, сделанным после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах делегацию из РФ.
Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Он также с иронией отметил, что Климкин внезапно обнаружил, что в Совете Европы наступил «упадок».
А когда «ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было, — заключил сенатор, следуя логике Климкина.
Кроме того, Пушков посоветовал Киеву отозвать свою делегацию из ПАСЕ, если организация потеряла «доверие».
Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! Более того - пришёл в упадок. Т.е., когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию...
Весной 2014 года из-за присоединения Крыма Россия была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.
Ранее News.ru писал о том, что парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в организации. Документ поддержали 118 депутатов, 62 проголосовали против.