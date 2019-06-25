https://static.news.ru/photo/a95b3916-6551-11e9-84a8-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над заявлением главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина, сделанным после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах делегацию из РФ.

Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также с иронией отметил, что Климкин внезапно обнаружил, что в Совете Европы наступил «упадок».

А когда «ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было, — заключил сенатор, следуя логике Климкина.

Кроме того, Пушков посоветовал Киеву отозвать свою делегацию из ПАСЕ, если организация потеряла «доверие».

Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, «потерял доверие Киева»! Более того - пришёл в упадок. Т.е., когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июня 2019 г.

Весной 2014 года из-за присоединения Крыма Россия была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Ранее News.ru писал о том, что парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в организации. Документ поддержали 118 депутатов, 62 проголосовали против.