Ранее об обысках в доме оппозиционера Дмитрия Гудкова оповестил представитель лидера Партии перемен Алексей Обухов. Он уточнил, что мероприятия связаны с предстоящей 27 июля акцией, сообщает «Интерфакс».
Вслед за Гудковым следователи пришли с обыском к Ивану Жданову. Ночью - что прямо нарушает закон.
Как писал News.ru, Следственное управление СК по Москве 24 июля возбудило уголовное дело по статье 141 УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Пресс-служба ведомства уточнила, что речь идёт о несогласованных митингах и пикетах возле Мосгоризбиркома.