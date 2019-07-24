Директор ФБК Иван Жданов Фото: twitter.com/IoannZH

К представителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обыском. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

Она написала на своей странице в Twitter, что оперативники проводят обыск в квартире директора ФБК Ивана Жданова.

Ранее об обысках в доме оппозиционера Дмитрия Гудкова оповестил представитель лидера Партии перемен Алексей Обухов. Он уточнил, что мероприятия связаны с предстоящей 27 июля акцией, сообщает «Интерфакс».

Как писал News.ru, Следственное управление СК по Москве 24 июля возбудило уголовное дело по статье 141 УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Пресс-служба ведомства уточнила, что речь идёт о несогласованных митингах и пикетах возле Мосгоризбиркома.

News.ru в соцсетях