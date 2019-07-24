https://static.news.ru/photo/e69ffb4e-ae54-11e9-b4ea-fa163e074e61_1024.jpg Директор ФБК Иван Жданов Фото: twitter.com/IoannZH

К представителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обыском. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш.

Она написала на своей странице в Twitter, что оперативники проводят обыск в квартире директора ФБК Ивана Жданова.

У директора ФБК Ивана Жданова обыск — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 24 июля 2019 г.

Ранее об обысках в доме оппозиционера Дмитрия Гудкова оповестил представитель лидера Партии перемен Алексей Обухов. Он уточнил, что мероприятия связаны с предстоящей 27 июля акцией, сообщает «Интерфакс».

Вслед за Гудковым следователи пришли с обыском к Ивану Жданову. Ночью - что прямо нарушает закон. — Илья Яшин (@IlyaYashin) 24 июля 2019 г.

Как писал News.ru, Следственное управление СК по Москве 24 июля возбудило уголовное дело по статье 141 УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Пресс-служба ведомства уточнила, что речь идёт о несогласованных митингах и пикетах возле Мосгоризбиркома.