https://static.news.ru/photo/aae725d2-ae4a-11e9-9308-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Гудков (слева) Фото: Сергей Булкин/News.ru

К политику Дмитрию Гудкову пришли с обысками и вскоре могут задержать. Об этом News.ru сообщил его отец Геннадий Гудков.

Пришли 10 человек с обыском и намерены его задержать. Ищут агитационный материал к митингу 27 июля. Говорят, что сейчас повезут в Следственный комитет на допрос. Это всё в рамках уголовного дела, которое завели сегодня. Начались репрессии, — сказал он.

Следственное управление СК по Москве сегодня возбудило уголовное дело по статье 141 УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Пресс-служба ведомства уточнила, что речь идёт о несогласованных митингах и пикетах возле Мосгоризбиркома.