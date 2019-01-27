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Германия выделила блокадникам Ленинграда 12 млн евро

Tatiana Braslavskaya/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Власти Германии приняли решение выделить 12 миллионов евро людям, пережившим блокаду Ленинграда, а также на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и создание германо-российского центра для встреч российской и немецкой общественности.

Глава МИД России Сергей Лавров вместе с германским коллегой Хайко Маасом приветствовали данное решение, отметив, что оно основано на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие в те годы.

«Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни ещё живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран», - говорится в совместном заявлении глав МИД России и Германии, которое приводит РИА Новости.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Жертвами голода, холода, бомбёжек и артобстрелов стали от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. При этом только 3% жителей погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Ранее News.ru писал о том, что с документов о полном освобождении Ленинграда от блокады фашистов во времена Второй мировой войны снят гриф «секретно». Минобороны России открыло доступ к материалам в честь 75-летней годовщины события.


#германия #россия #блокада #Ленинград
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