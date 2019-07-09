https://static.news.ru/photo/92a8ed8a-a25f-11e9-ba39-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Решения России устроить салют в честь 75 лет со дня освобождения Таллина от немецко-фашистских солдат эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом».

Глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook выразил негодование по поводу проведения 22 сентября салюта в честь освобождения Таллина советскими солдатами. По его словам, салют является «провокационным шагом», а действия СССР — «повторной оккупацией». Рейнслау также рассказал о намерении выразить протест посольству России.

По данным Минобороны России, на 2019-2020 назначены 17 салютов в честь победы в Великой Отечественной войне, передаёт RT .

Ранее News.ru писал о планах назначить 2020 год в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин подписал указ, подтверждающий это.