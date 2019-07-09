Решения России устроить салют в честь 75 лет со дня освобождения Таллина от немецко-фашистских солдат эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом».
Глава внешнеполитического ведомства на своей странице в
По данным Минобороны России, на 2019-2020 назначены 17 салютов в честь победы в Великой Отечественной войне, передаёт
Ранее News.ru писал о планах назначить 2020 год в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин подписал указ, подтверждающий это.