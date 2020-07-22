Зюганова беспокоят новые партии

https://static.news.ru/photo/80197dac-cc29-11ea-ac95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов предложил лидерам думских фракций вынести на обсуждение с президентом России Владимиром Путиным появление большого числа маленьких партий оппозиционного толка.

Об этом лидер коммунистов заявил на пленарном заседании Госдумы.

Относительно партийного строительства я предлагаю своим коллегам, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, он авторитетный человек, глава «Справедливой России» Сергей Миронов знает, Неверов тоже, давайте встретимся с президентом и обсудим, к чему у него администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны? — приводит слова Зюганова РИА Новости.

Как известно, Минюст зарегистрировал к участию на выборах в единый день голосования 13 сентября 42 партии. Эксперты считают, что этот день расставит все точки над «i» для новых политических брендов.

Одной из самых обсуждаемых партий стала «Народ против коррупции», которую возглавил племянник главы государства Роман Путин. Многие политологи считают, что именно этот новый политический бренд может стать серьёзным конкурентом «Единой России» уже на ближайших выборах.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ужесточить требования для участия партий в федеральных выборах, для того чтобы они не появлялись противоестественным образом с «вывеской известного имени».

А вот глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова не испытывает беспокойства в связи с появлением новых политических образований. Она считает, что количество партий в России будет сокращаться в связи с естественным политическим отбором.

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