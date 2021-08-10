Зюганов пригрозил протестами из-за снятия Грудинина с выборов

Геннадий Зюганов пообещал устроить протесты из-за того, что Верховный суд отказался восстановить Павла Грудинина в качестве кандидата в депутаты на выборах в Госдуму. Политик обвинил суд, который, якобы, выступил на стороне «антинациональных» сил и поддержал ЦИК в «травле» Грудинина, о чём и написал в своём Telegram-канале.

Лидер КПРФ предрёк государству крах, если «шайка мерзавцев» растащит лучшее, по его мнению, хозяйство в России и Европе — совхоз имени Ленина.

Поэтому официально заявляю: мы выведем народ на мирный, законный протест! Терпеть происходящее — значит профукать страну, как это произошло с Украиной, в том числе из-за невнятной политики Кремля, — предупредил Зюганов.

Политик отметил, что коммунисты не согласны с решением суда, они готовят иск в ЕСПЧ. Партийный лидер добавил, что выдвижение Грудинина — это «воля миллионов», её не отменить «никаким судебным решением».

Павел Грудинин был исключён из партийного списка на выборы в Госдуму, так как не предоставил ряд документов Его бывшая жена заявила, что у политика есть доля в иностранной офшорной компании Bontro Ltd в Белизе, о которой он не указал в декларации.

Ранее Верховный суд отклонил жалобу предпринимателя Павла Грудинина на отказ от его регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы от партии КПРФ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления на заседании сравнил решение Центральной избирательной комиссии о снятии Грудинина с выборов с расстрелом Белого дома в 1993 году.