Зюганов ответил на иск Сурайкина

https://static.news.ru/photo/2f0d11ee-ccfb-11ea-a4b6-fa163e074e61_660.jpgГеннадий ЗюгановФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин зря подал на него в суд, и предложил ему «привести своё поведение в соответствие с нормами». Ранее Сурайкин подал иск о защите чести и достоинства и обращение в комиссию по этике Госдумы после публичного нецензурного высказывания в его адрес Зюганова.
Суд тут разберётся. Зря полез Сурайкин в суд, ему просто надо привести своё поведение в соответствие с нормами, которые существуют в обществе, — цитирует РИА Новости Зюганова.
Как писал NEWS.ru, по мнению Сурайкина, Зюганов всерьёз оскорбил его своими высказываниями и даже довёл до слёз его беременную жену. Ранее во время выступления в Госдуме Зюганов негативно высказался о появлении на своём «политическом фланге» новых мелких партий, особо он выделил «Коммунистов России» и их лидера. Сурайкин предположил, что Зюганов так сделал из-за того, что рейтинг партии «Коммунисты России» сильно вырос, что поможет пройти ей на выборах в Госдуму. Сурайкин пообещал доказать, что это были публичные оскорбления, за которые Зюганов должен понести материальную ответственность и принести извинения партии и её лидеру. Он пояснил, что восемь лет являлся членом КПРФ и секретарём ЦК комсомола. Потом у него с Зюгановым возникли разногласия и-за того, что тот начал «включать олигархов в списки партии». И тогда Сурайкин вышел из КПРФ, создав свою партию.