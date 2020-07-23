Зюганов ответил на иск Сурайкина

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Россия настаивает на независимом международном расследовании крушения малазийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины. Расследование Нидерландов считать таковым невозможно. Об этом говорится в заявлении российского МИД о позиции РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

В соответствии с резолюцией СБ ООН 2166 настаиваем на полном, тщательном и независимом международном расследовании катастрофы рейса МН17 над территорией Украины на основе неопровержимых фактов, — отмечается в заявлении ведомства....