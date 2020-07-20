Жители Дальнего Востока девятый день подряд выходят на акции из-за Фургала

https://static.news.ru/photo/ff1d58c2-c971-11ea-8944-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Несанкционированные митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 19 июля возобновились в городах Дальнего Востока. Поддержать арестованного главу региона вышли жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Владивостока.

В Хабаровске акция на площади имени Ленина у здания правительства края началась около 12:00 по местному времени (5:00 мск), сообщает «Интерфакс». Агентство отмечает, что 30-градусная жара снова не остановила людей от выхода на улицы города.

Во Владивостоке горожане пришли поддержать главу соседнего региона к памятнику Борцам за власть Советов. Участники акции стоят с плакатами и скандируют лозунги. Рядом на площади организована сельхозярмарка. При этом началась дезинфекция центральной городской площади. Власти Приморского края объявили, что её загадили голуби.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 18 июля в Хабаровске, по подсчётам корреспондента «Коммерсанта», число участников акции достигало в какой-то момент 50 тысяч. Даже если это и преувеличение, то 25–30 тысяч — вполне реально, но и это очень много по нынешним временам. Более того, митинги и шествия состоялись и в Комсомольске-на-Амуре, и, главное, во Владивостоке, где раньше судьба арестованного Фургала такой заинтересованности не вызывала.