Жириновский: в Белоруссии не потребуется применять российские силы

https://static.news.ru/photo/cfeb7028-e872-11ea-a600-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Применения российских сил в Белоруссии не потребуется, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, заявление президента РФ о сформированном резерве сотрудников правоохранителей является «холодным душем» для прозападных сил, особенно соседей республики, которые, возможно, уже «планировали оказать силовое содействие своим клиентам в Белоруссии».

После этой информации они прекратят, исключат из планов возможность использования каких-то сил со стороны НАТО, Евросоюза и так далее. Я уверен, что не понадобятся. Это предупреждение, — отметил он.

Политик пояснил, что использование российских сил возможно только, если экстремистские элементы перейдут границы, начав разбой и нарушение порядка. Также, напомнил он, обязательства РФ в оказании помощи белорусской стороне в обеспечении безопасности отражены в договорах ОДКБ и Союзного государства.

Есть проблемы с выборами. Это одна сторона. Но попытка ударить по стране, по государству, это допущено не будет, — подчеркнул Жириновский.

Он также считает, что в будущем всё-таки потребуется обсудить вопрос о вхождении Белоруссии в состав России. При этом он отметил, что российская сторона и так оказывает республике значительную помощь, направляя туда инвестиции и предоставляя скидку на энергоносители. По его мнению, дальнейшая интеграция, когда объедены все структуры и вооружённые силы, является идеальным, более дешёвым и надёжным вариантом.

Останется только вывесить флаг России в определенных местах Белоруссии, сохраняя при этом флаг Белоруссии. Если кто-то захочет использовать белорусский язык — нет проблем, — заявил политик.

Жириновский добавил, что такой шаг навсегда отобьёт «охоту вторгаться в Белоруссию», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее лидер ЛДПР заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко останется у власти ещё один-два года. После этого Минск попросит Москву о вступлении в состав России.