Жириновский: Госсовету необходимо право приостанавливать решения президента

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Госсовет должен иметь возможность и полномочия приостанавливать решения, принятые кабмином и президентом России.

Появился Госсовет, понятие в конституции, закон нужно принимать. Должен быть высочайшего уровня орган, лучшие люди там, которые должны давать советы, рекомендации и принимать решения о приостановке, может быть, о возврате каких-то законов, каких-то решений правительства, президента и так далее, — цитирует Жириновского РИА Новости.

Политик также считает, что в состав Госсовета должно войти не более 40 человек.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили два варианта ответа: «Да» и «Нет».

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги плебисцита. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что обновлённая Конституция потребует изменить около 100 законов.