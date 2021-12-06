Жириновский: Байден стоит на коленях перед Россией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна говорить с США с позиции силы. По мнению политика, Россия обладает огромными ресурсами, а Запад он назвал «немощным». Об этом сообщает URA.RU.

Перед нами на колени становится НАТО, Америка, Байден — все они слабые немощные, а мы живём в космической державе. Поэтому абсолютное большинство наших граждан довольны жизнью. Внешняя наша политика должна быть более жёсткой. Надо диктовать условия, — отметил Жириновский.

Он добавил, что россияне живут в самой богатой, свободной и мощной стране. При этом он рассказал, что до пандемии все кинотеатры, театры, музеи, бани, магазины были переполнены, а на прилавках были все товары, которые производятся в мире.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российское вторжение на Украину не является неизбежным. Деэскалации конфликта можно достичь путём дипломатии.

По словам Кирби, в США с тревогой наблюдают за наращиванием российских войск вокруг восточных областей Украины. При этом Штаты не располагают информацией о намерении этих войск.