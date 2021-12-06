В Пентагоне оценили вероятность вторжения России на Украину

Российское вторжение на Украину не является неизбежным. Деэскалации конфликта можно достичь путём дипломатии. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кирби, в США с тревогой наблюдают за наращиванием российских войск вокруг восточных областей Украины. При этом Штаты не располагают информацией о намерении этих войск.

Есть пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства. Нет причин, чтобы всё это вылилось в конфликт того или иного рода или во вторжение, — сказал представитель Пентагона.

Переговоры глав США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина намечены на 7 декабря. Они пройдут в режиме видеотрансляции. Стороны обсудят широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и международную политику.

Ранее СМИ сообщили, что США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT.