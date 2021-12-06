В Пентагоне оценили вероятность вторжения России на Украину
В Пентагоне не считают российское вторжение на Украину неизбежным
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:25, 07 декабря 2021
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Российское вторжение на Украину не является неизбежным. Деэскалации конфликта можно достичь путём дипломатии. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Кирби, в США с тревогой наблюдают за наращиванием российских войск вокруг восточных областей Украины. При этом Штаты не располагают информацией о намерении этих войск.
Есть пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства. Нет причин, чтобы всё это вылилось в конфликт того или иного рода или во вторжение, — сказал представитель Пентагона.
Переговоры глав США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина намечены на 7 декабря. Они пройдут в режиме видеотрансляции. Стороны обсудят широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и международную политику.
Ранее СМИ сообщили, что США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT.