Россияне всё меньше хотят видеть женщин на высших постах в руководстве страны. Причём, в этом нежелании солидарны представители обоих полов. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, в свою очередь, сетуют на некорректный опрос ВЦИОМ и верят в будущее равных возможностей.

В преддверии 8 марта — праздника, который изначально был днём солидарности женщин в борьбе за равные права, — социологи решили выяснить, насколько россияне свободны от гендерных стереотипов, когда речь заходит о главных постах в руководстве страны. Результаты выглядят неутешительными.

Согласно данным опроса, шансов прорваться в большую политику у представительниц прекрасного пола со временем становится лишь меньше. Так, если четыре года назад 32% респондентов заявляли о своём положительном отношении к тому, чтобы страной руководила женщина, то к 2020 году их число упало до 21%. Ещё ярче эта тенденция видна на примере должности главы правительства: сейчас лишь 31% принявших участие в опросе хотят отдать кресло премьер-министра женщине, тогда как в 2016 году их было больше половины — 55%. И даже должности министра здравоохранения, социального обеспечения или образования теряют ярко выраженный гендерный окрас: четыре года назад эту должность считали женской 89% россиян, теперь — только 69%.

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/NEWS.ru

В целом, достаточно лояльно наши сограждане относятся к тому, чтобы женщины возглавляли одну из ведущих партий или какой-то комитет в Госдуме — 51% процент скорее за. Но и эта цифра в предыдущем опросе была больше. Самые же «недружелюбные» в этом смысле должности — министра обороны, МВД или генерального прокурора, эти ведомства в женские руки готовы отдать лишь 11%, и четыре года назад было не особо больше — 12.

Показательно, что наиболее либеральна в этом вопросе (как и традиционно во многих других) молодёжь, а вот люди за 60 придерживаются очень консервативных взглядов. 43% молодых людей выступает за женщину президента и 50% — премьер-министра, а на другом фланге 78% и 66% соответственно выступают против такого поворота в российской истории.

При этом требования, которые предъявляют россияне к женщине-политику, в целом не сильно отличают от таких же для мужчин: ум, порядочность и решительность.

Впрочем, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru считает, что проблема не в сексизме россиян, а в самом опросе ВЦИОМ. По его мнению, предлагать нужно конкретных кандидатов, а не «женщин вообще».

Давайте попробуем переформулировать: Вы поддержите решение президента Путина, выбравшего своим преемником женщину? И ещё два вопроса: Кто реальный заказчик опроса? ВЦИОМ накануне 8 марта хайпует на свои (а он структура государственная) или на деньги заказчика? Впрочем, не исключаю, что Валерий Федоров просто хотел порадовать женщин к 8 марта, но результат разошелся с его ожиданиями. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Политолог отмечает, что в большинстве ситуаций гендерная принадлежность не играет решающей роли, и к женщинам-начальникам все привыкли давно. Не любят россияне ситуации, когда женщина становится начальником лишь по половому признаку, и результаты опроса подтверждают именно этот тезис, отметил эксперт.

Элла Памфилова cikrf.ru

Политтехнолог Алёна Август, отмечая всё ещё очень большую роль стереотипов в жизни общества, смотрит в будущее с оптимизмом. Она обращает внимание на то, что молодёжь дает больше шансов женщинам. И хотя пока что она в меньшинстве, время идёт быстро, и в скором времени ситуация может измениться.

У нас в стране вообще гендерные приоритеты довольно устойчивы, этому способствовало и сверхценное отношение к оставшимся мужчинам после ВОВ. А такие базовые эмоциональные вещи меняются небыстро. Если же смотреть в динамике, то шансы женщин растут. На самом деле, думаю, постепенно ситуация изменится Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Если вспомнить, кто из женщин и с каким результатом вообще попадал в бюллетени на выборах президента России, то первопроходцем в этом вопросе стала глава ЦИК Элла Памфилова, которая в 2000 году возглавляла движение «За гражданское достоинство» и сумела заручиться поддержкой 1,01% избирателей. Через четыре года стать главой государства попробовала Ирина Хакамада, сделавшая себе имя в партии «Союз правых сил», и набрала 3,84% (забегая вперед, отметим, что это лучший результат для представительниц слабого пола). Лишь через 14 лет в гонку вновь решила вступить женщина — Ксения Собчак, кандидатуру которой выдвинула партия «Гражданская инициатива», и набрала 1,68% голосов.