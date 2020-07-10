Есть один вопрос, который неожиданно объединяет внесистемных оппозиционеров и «коронаскептиков». Это якобы возникшая угроза восстановления «железного занавеса», который нужен власти исключительно для того, чтобы затруднить общение лучшей части российского общества со свободным миром, не дать ему надышаться воздухом открытой демократии. Только непримиримые считают, что все драконовские антипандемийные меры и были задуманы ради опускания нового «занавеса». А «коронаскептики» полагают, что все разговоры о пандемии — мировой заговор, а взаимное закрытие границ — просто его часть.

Все аргументы, что это Европейский союз принял решение не открывать пока свои границы для России, США и Бразилии, то есть стран с самыми высокими показателями инфицирования, на недовольных не действуют. Равно как и заверения самого президента о том, что ведутся переговоры об открытии границ, но не всё, понятное дело, зависит от российских властей. А тут ещё была запущена откровенная байка о возможности возвращения выездных виз, отменённых ещё в январе 1992 года.

Нет, конечно, наших людей не остановить никакими препятствиями. Они проникают в дальние земли, не опасаясь инфекции, и на бизнес-джетах, и через территорию всё ещё дружественной Белоруссии. Причём сама же оппозиция регулярно информирует о якобы замеченных самолётах нашего высшего света то в Барселоне, то в Дюссельдорфе. Но такой транспорт и специальные разрешения далеко не всем доступны. Особенно страдает наш средний класс, который во всё большей степени состоит из солидных чиновников и депутатов. Им постоянные поездки за границу просто необходимы хотя бы для того, чтобы проникнуться большим чувством патриотизма. Злые языки утверждают, что именно депутаты и ответственные государственные лица заваливают правительство запросами: «Доколе и когда, наконец?»

Сергей Булкин/NEWS.ru

А до последнего времени правительственные сигналы на этот счёт шли, прямо скажем, противоречивые. То обещали начать выпускать в свободный мир с 15 июля, то появилась информация, что терминал D в аэропорту Шереметьево, через который обычно улетают в тёплые края, откроют только 27 июля. То вообще намекают, что «занавес» на границе не поднимут раньше сентября. А там, глядишь, и вторая волна китайской хвори. Среди жаждущих отдохнуть вдали от родных осин если не паника, то растущее недовольство. Ведь и по новой Конституции иметь недвижимость вдали от родины не запрещено. А по появившимся слухам, в той же Испании наглые беженцы без ордеров и разрешений вселяются в пустующие дома и апартаменты наших соотечественников. В те, что непосильным трудом нажиты.

И вот появился инсайд, что ясность наступит аккурат накануне выступления премьера Михаила Мишустина с отчётом в Госдуме, намеченного как раз на 15 июля. Он, дескать, и разъяснит окончательно, когда и как. А выпускать будут в два этапа. И можно догадаться, кому первым приоткроют окно в Европу. Если это так, то всё это выглядит продуманным и выверенным психологическим ходом, который расслабит депутатов предвкушением скорого и комфортного отдыха не только в Сочи и Геленджике.

Но выступление премьера станет как бы кульминацией психологической подготовки общества к открытию границ. Вот уже и Роспотребнадзор допускает возобновление связей с Китаем, Италией, а также с Великобританией. Включатся и иные инстанции.

А заодно и отчёт премьера в Госдуме пройдёт без эксцессов, в тёплой атмосфере взаимного доверия и взаимопонимания. Примут отчёт — и в отпуск.