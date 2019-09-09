https://static.news.ru/photo/5a2f71c8-d314-11e9-a03f-fa163e074e61_660.jpg Александр Жаров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Соцсеть Facebook пытается повлиять на выборы, проходящие на территории России. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Имеем дело с двойными стандартами, попытками влияния на результаты выборов, — цитирует Жарова ТАСС .

Как писал News.ru, ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что действия Google и Facebook в единый день голосования якобы имеют признаки вмешательства во внутренние дела РФ. До этого Роскомнадзор официально предупредил эти компании о дне тишины.