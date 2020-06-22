Зеленский заявил, что не разобрался в своём отношении к Путину

https://static.news.ru/photo/b23d7f40-b473-11ea-bd93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ещё не решил, верить или нет российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом глава европейского государства рассказал канадским журналистам.

По словам Зеленского, он не успел составить мнение о Путине в условиях переговоров, которые были заморожены из-за пандемии коронавируса. Президент отметил, что в совместной работе лидеров двух государств уже есть подвижки. В качестве примера он привёл обмен пленными между Украиной и Россией.

Зеленский подчеркнул, что переговоры с Путиным — это сложная и запутанная работа. Переговоры буксуют, однако ситуация с пленными демонстрирует общие позитивные сдвиги.

Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий, — приводит слова украинского лидера газета Globe and Mail.

Лидеры двух стран встретились на саммите «нормандской четвёрки» в сентябре 2019 года. Тогда же было принято совместное коммюнике, которое предполагало, что базисом для работы остаются Минские соглашения. Также было предусмотрено осуществить разведение сил в трёх новых точках на территории Донбасса до марта 2020 года. Ещё одна встреча должна была состояться зимой в Берлине, однако планы политиков нарушила пандемия.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ДНР и ЛНР) на фоне кровопролитной смены власти в стране в результате госпереворота. С тех пор официальный Киев пытается силовыми методами установить контроль над территориями и обвиняет Россию в агрессии и эскалации конфликта.

Как ранее писал NEWS.ru, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе потребовала от украинских властей до 19 июня официально разъяснить позицию государства по Минским соглашениям. Украинские чиновники начали говорить о необязательности обсуждаемых с 2015 года мер.