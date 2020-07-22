Завершилась весенняя сессия Госдумы

https://static.news.ru/photo/14739b16-cc2c-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Государственная дума 22 июля завершила весеннюю сессию. За это время депутаты приняли 312 законов.

Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Уважаемые коллеги, весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой, — заявил он, обращаясь к парламентариям.

Володин пожелал депутатам плодотворной работы в регионах до осенней сессии, а также «здоровья, удачи, всего самого хорошего». В конце заседания парламентарии стоя послушали гимн Российской Федерации, передаёт РИА Новости.

По завершении весенней сессии у депутатов Госдумы начинается летний отпуск. Первое заседание осенней сессии состоится 15 сентября. До этого парламентарии проведут неделю за работой в регионах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли закон, который запрещает использовать криптовалюту в качестве средства платежа в России. Однако документ позволит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).