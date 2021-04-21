Замглавы посольства США вызвали в российский МИД

https://static.news.ru/photo/5684850e-a298-11eb-9b34-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель руководителя посольства США вызван в МИД РФ. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Каких-либо подробностей там, впрочем, не сообщили.

Сегодня в МИД вызван замруководителя американского посольства, — цитирует РИА Новости сообщение Министерства иностранных дел.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что посол в Москве Джон Салливан отправится в ближайшие дни на родину, чтобы провести консультации с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности пообщаться после избрания нового президента Джо Байдена.

В Россию он должен вернуться спустя некоторое время.

Незадолго до этого помощник президента России Юрий Ушаков предложил Салливану съездить в США на консультации. Однако отсутствие официальных комментариев из-за отъезда посла вызвало недоумение Москвы. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее отмечала, что американские СМИ обращаются за информацией в ведомство РФ, а это вызывает неудобства.