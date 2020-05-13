Замглавы администрации РФ Козак прибыл в Берлин

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл специальным бортом «Россия» в Берлин.
Козак прилетел в столицу Германии, несмотря на введённые ограничения на международное авиасообщение, сообщает издание B.Z.
Встречали Козака, — подтвердил источник ТАСС прибытие политика.
Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Израиль для встреч с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и спикером израильского парламента Бени Ганцем.
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