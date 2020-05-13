Замглавы администрации РФ Козак прибыл в Берлин

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Политолог Александр Дудчак прокомментировал скандальные заявления украинских чиновников, связанные с Днём Победы.

Эти заявления сделаны не простыми людьми, а занимающими высокий пост. Но тем не менее это мнение ограниченного числа ограниченных людей. И вряд ли это на что-то повлияет, — заявил Дудчак...