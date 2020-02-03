https://static.news.ru/photo/43c56d9c-467e-11ea-811f-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИДа Мария Захарова с иронией оценила заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава одержала победу в «историческом споре с Россией».

Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице? — написала Захарова в Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, Чапутович заявил, что Варшава одержала победу в «историческом споре с Россией». По его словам, Москва попыталась навязать «своё повествование истории», однако эта попытка не увенчалась успехом. В январе 2020 года польские политики не единожды обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны, агрессии против Польши и во многом приравнивали Советский Союз к гитлеровской Германии.