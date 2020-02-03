Официальный представитель МИДа Мария Захарова с иронией оценила заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава одержала победу в «историческом споре с Россией».
Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице? — написала Захарова в Facebook.
Как ранее писал NEWS.ru, Чапутович заявил, что Варшава одержала победу в «историческом споре с Россией». По его словам, Москва попыталась навязать «своё повествование истории», однако эта попытка не увенчалась успехом. В январе 2020 года польские политики не единожды обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны, агрессии против Польши и во многом приравнивали Советский Союз к гитлеровской Германии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен