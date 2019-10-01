https://static.news.ru/photo/c547c6d8-7cd7-11e9-a0bc-fa163e074e61_660.jpg Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова похвалила главу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавету Ясько за создание группы «Балтик плюс», в которую вошли Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Украина. Главной задачей организации станет критика «агрессивных действий» России.

Какие молодцы: объединяются в группы, чтобы продолжать российскую политику — политику непризнания аннексии Крыма! Как можно признавать то, чего не было? — написала Захарова на своей странице в Facebook.

При этом дипломат посмеялась над создательницей группы Елизаветой Ясько, выразив ей особое почтение.

А Елизавете Ясько за инициативу наше почтение с кисточкой и пальцем. Хотя за такое можно даже с огурцом. Так говорили в Одессе, — с иронией заметила Захарова.

Первой акцией группы станет отказ от участия в торжествах по случаю 70-й годовщины ПАСЕ. Решение членов «Балтик плюс» вызвано возвращением права голоса и прочих полномочий российской делегации. По мнению участников группы, ПАСЕ проигнорировала «постоянные нарушения прав человека, похищения, незаконную оккупацию и аннексию территорий» — действия, якобы совершаемые Россией. Члены «Балтик плюс» готовы принять в группу делегации, «которые являются единомышленниками».

Ранее News.ru писал о том, что глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что отказ от общения с Россией является неправильным решением. По словам депутата Верховной рады от партии «Слуга народа», игнорировать Москву не получается.