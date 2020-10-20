Захарова связала обвинения Вашингтона в хакерских атаках с выборами в США

https://static.news.ru/photo/0170e4be-12eb-11eb-8412-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Минюста США в адрес граждан России и правительственных структур в причастности к киберпреступлениям. По её мнению, это связано с предстоящими президентскими выборами в США.

Захарова отметила, что американская сторона по своему обыкновению не представила никаких доказательств. Вашингтон ограничился «избитыми тезисами» о якобы причастности России к деструктивным действиям в информационном пространстве.

Она заявила, что Москва категорически отвергает эти обвинения. Российские госструктуры не имеют отношения к подобной деятельности

Очевидно, что за этим стоят соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США «поддерживать на плаву» тему «российской угрозы» в самый разгар предвыборной президентской кампании, — приводится на сайте МИД комментарий Захаровой.

Ране NEWS.ru писал, что Минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к распространению вируса NotPetya, ущерб от которого составил $ 1 млрд. В ведомстве утверждают, что они являются сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ. Это обвинение прокомментировал госсекретарь США Майк Помпео. Он назвал Россию «возмутителем спокойствия» в киберпространстве.