Захарова прокомментировала обвинения в попытке кражи разработки вакцины

https://static.news.ru/photo/4e28edda-cd07-11ea-9c06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает обвинения в попытке кражи разработок вакцины от коронавирусной инфекции «русофобской атакой». Она опровергла причастность Москвы к хакерским атакам.

Мы решительно отвергаем очередной абсурдный медийный вброс наших англосаксонских друзей — в первую очередь США, во вторую — Канады и Британии — относительно якобы имевшей место хакерской атаки с целью получения западных разработок вакцины от коронавируса, — заявил Захарова.

Она назвала недостойными попытки использовать такую чувствительную тему.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании считает, что хакерские атаки на исследовательские центры и фармкомпании Британии, Канады и США были осуществлены с российской стороны. Эти центры занимаются разработкой вакцины от коронавирусной инфекции.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что британская фармкомпания AstraZeneca ранее передала все наработки по вакцине от коронавируса российской компании «Р-Фарм». Это свидетельствует о том, что России нет смысла «красть» какую-либо информацию о вакцине.

NEWS.ru писал, что Минюст США обвинил хакеров из КНР в атаке на американскую компанию, которая разрабатывает вакцину от коронавируса.