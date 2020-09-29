Захарова назвала визит Меркель в клинику к Навальному политизацией ситуации

https://static.news.ru/photo/8c87ea1c-0278-11eb-8047-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Российская сторона считает, что посещение канцлером ФРГ Ангелой Меркель блогера Алексея Навального в клинике Charité в Берлине является попыткой политизировать ситуацию вокруг него. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Многие спрашивают: а зачем, а почему? Мне кажется, эти вопросы надо адресовать германской стороне и неплохо было бы их адресовать. А что касается того, как мы это расцениваем, — как попытку политизации этого вопроса, другую оценку сложно, честно говоря, дать. Потому что всё, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске каких-то элементов, из которых можно собрать картину, — сказала Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

28 сентября западные СМИ сообщили, что Меркель «тайно» встретилась с Навальным. После этого оппозиционер написал в Twitter, что встреча была не тайной, а частной. Потом то же самое заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт, а сама беседа носила доверительный характер.

Из немецкой клиники Charité Навального выписали 22 сентября. Врачи считают, что его здоровье может полностью восстановиться. Как сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, он пока остаётся в Германии, так как его лечение ещё не закончено.

Навальному стало плохо на борту самолёта, который летел из Томска в Москву 20 августа. Сначала он оказался в омской клинике, куда его после экстренной посадки в Омске доставили прямо с лайнера. Через два дня его перевезли в Германию, в берлинскую клинику Charité. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт объяснил, почему Навальный не повлияет на судьбу «Северного потока».