Единороссы Республики Удмуртия нашли собственного лидера общественного мнения, который будет баллотироваться в Госдуму. И, видимо, без проблем получит свой парламентский мандат. Его имя ещё недавно было хорошо знакомо всем любителям биатлона — Иван Черезов, призёр чемпионатов мира и Олимпиад в эстафете, то есть вполне себе командный игрок. А что ещё нужно для успешной работы во фракции? Но так и хочется в подражание воскликнуть: «Тенденция, однако!» Совсем недавно ряды народных избранников пополнил коллега Черезова — Антон Шипулин. Тот ещё буквально не остыл от последних гонок. И как только перестал вставать на лыжи, при поддержке руководства Свердловской области буквально «вкатился» в парламент от уральского городка Серов.

Правда, Антон уже замечен в весьма благородном поступке: пожертвовал свою депутатскую зарплату в пользу врачей, боровшихся с пандемией. Но и такой настрой честного человека не снимает с повестки дня вопрос, отчего власть предержащие всё чаще делают ставку на людей, далёких от политики и от материй, важных для эффективной работы парламентария.

В последнее время много говорилось о поисках партиями, в первую очередь «Единой Россией», так называемых лидеров общественного мнения. Ярких и известных личностей, продвигать которых в политику и проще, и дешевле. Прежде всего в одномандатных округах. Не надо с нуля раскручивать персонажа, прибегать к излишне административному ресурсу. Но вот выясняется, что по-настоящему известных и популярных фигур, особенно в провинции, совсем немного. Не делать же ставку на ненадёжных блогеров. Тем более что эксперименты с привлечением ярких представителей богемы себя явно не оправдывают.

Классический пример — экс-депутат от партии власти, а ныне почти оппозиционер Мария Максакова, которая, по её же словам, попала в списки фракции в Астраханской области по причине тесной дружбы с женой Владислава Суркова, который и предложил ей поработать в Госдуме. Мария появлялась на Охотном Ряду исключительно по большим праздникам, чтобы попеть дуэтом с Иосифом Кобзоном. А потом с мужем-коммунистом эмигрировала на майданную Украину, которой и принялась восторгаться. Задним числом обнаружился и её немецкий паспорт. Такая вот грустная история.

Мария Максакова facebook.com/MaksakovaMaria

В этой связи увешанные медалями спортсмены выглядят куда более надёжными опорами власти. Физически крепкие, психологически стрессоустойчивые. Патриоты. Ну а то, что после фигуристов, хоккеистов, борцов, боксёров, футболистов, конькобежцев в Госдуму «вкатываются» и биатлонисты, так это дополнительный показатель популярности этого вида спорта в Уральском регионе. Остаётся им для поддержки командировать в парламент ещё и громкоголосого комментатора Дмитрия Губерниева, специализирующегося на биатлонных гонках.

Тем более были в славных биатлонных рядах личности, пытавшиеся делать собственную большую политическую карьеру. Вот и легендарный чемпион Александр Тихонов даже претендовал на пост подмосковного губернатора. Но, видимо, не оценил все подводные течения и в новой стезе на всю оставшуюся жизнь разочаровался. Его куда более молодые товарищи полностью в тренде, против течения не идут, а потому их политическая карьера вырисовывается достаточно ясно.