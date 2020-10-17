За Навального ответишь: зачем ЕС наказал Бортникова и Кириенко

Французская вечерняя газета Le Monde неожиданно стала стабильно использоваться для сливов. То содержание телефонного разговора Эммануэля Макрона и Владимира Путина интерпретирует, то первой сообщит предполагаемые имена «жертв новых персональных санкций ЕС». Так или иначе, но всех заранее оповестили о том, что Европейский союз по-прежнему солидарен в сфере защиты политических прав и свобод. А потому ограничительные меры были приняты против главы ФСБ Александра Бортникова, замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, руководителя управления внутренней политики АП Андрея Ярина, полпреда в СФО Сергея Меняйло и пары заместителей министра обороны. Всем «наказанным» запрещён въезд в страны ЕС, а их тамошнее имущество будет заморожено.

Ну, хорошо. И что, Алексей Навальный будет отомщён? Нет, санкции введены по-своему очень грамотно. Не секторальные, которые могли бы ударить по экономическим интересам широких российских масс, а потому крайне негативно ассоциироваться с личностью «берлинского пациента», окончательно угробив его репутацию в стране, а персональные. Но вот что примечательно. Замораживать имущество, счета и прочие якобы скопленные вдали от российских осин ценности собираются у персон, которым уже строго по закону запрещено таким достоянием владеть. У них, по идее, просто не может быть за пределами родины ни домов с бассейнами, ни крупных счетов, ни складов с товарами.

Таким образом, если бы действительно в Европе могли эффективно наказать деятелей, просто приближённых к Владимиру Путину (а в этом и есть тайная цель), то все угрозы заморозки должны были бы сопровождаться и перечнем выявленного имущества, подлежащего немедленному замораживанию. Вот это было бы самой настоящей бомбой, подведённой под весь наш истеблишмент. А так, вновь залп получился чисто пропагандистским, по воробьям. А что касается допуска «наказанных» в страны Запада, то мы, например, прекрасно помним, как тот же секретарь Совбеза Николай Патрушев, многократно санкционированный разными западными союзами и инстанциями, не так давно летал за океан, где вёл конфиденциальные переговоры с руководителями тамошних спецслужб. Так что ради неких важных для всех сторон целей воспоминания о строгих санкциях как-то сами по себе куда-то испарились. Было явно не до пропаганды.

Николай Патрушев scrf.gov.ru

К слову, есть ещё один нюанс таких словесных санкций. Они поднимают престиж чиновников внутри страны. И уж точно находящихся под таким западным давлением не накажут, не уволят и не понизят. Даже если для таких решений и есть некоторые основания. Мы же суверенная страна, внешнему нажиму не подвластная.