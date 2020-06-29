Явка на онлайн-голосовании по поправкам достигла 90%

https://static.news.ru/photo/d7fb12b0-ba9f-11ea-afc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В электронном голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие более 1 млн человек. Таким образом, явка составила 90%. Таковы данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

По состоянию на 08:57 мск 30 июня явка составила 90,01%. За 11 часов до окончания дистанционного электронного голосования принято 1 054 904 бюллетеня, передаёт ТАСС.

В связи с пандемией коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю, начиная с 25 июня.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.