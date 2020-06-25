Япония выразила России протест из-за геологоразведки около Курил

https://static.news.ru/photo/1127f454-b76c-11ea-81c5-fa163e074e61_660.jpg Курильские острова Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Японское правительство заявило протест правительству Российской Федерации в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Об этом сообщил генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга. Он заявил, что для японской стороны решение вопроса так называемых «северных территорий» (четыре острова, на которые претендует Япония) остаётся приоритетным и власти Страны восходящего солнца намерены продолжать вести с Россией диалог по поводу их принадлежности, передаёт «Интерфакс».

17 июня мы сделали представление в связи с тем, что это не совпадает с позицией нашей страны по четырём северным островам и не может быть принято. Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора, — сказал Суга.

Уточняется, что, по данным японского МИД, Россия уведомила Японию о запланированных на период с 18 июня по 18 сентября геологоразведочных работах в широких районах Охотского моря, включая районы четырёх вышеупомянутых островов.

Согласно позиции японских властей, Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи должны принадлежать Японии согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. Российская сторона не признаёт сам факт наличия территориального спора с Японией и считает, что, так как Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. кв. км, общая площадь спорной территории — примерно 200 тыс. кв. км.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких предварительных условий», японский политик это предложение категорически отверг.

Как писал NEWS.ru ранее, читатели японского издания Yomiuri Shimbun прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о том, что любой россиянин считает Курильские острова своей родиной. 12 июня Путин, поздравляя граждан с Днём России, отметил, что для каждого местного жителя родиной являются территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма».