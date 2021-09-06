«Яндекс» оспорит запрет на «Умное голосование» в поисковых запросах
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
16:36, 06 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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«Яндекс» обжалует решение Арбитражного суда города Москвы запретить показ словосочетания «Умное голосование» как ключевого в выдаче поисковых запросов. Об этом сообщила пресс-служба компании, передаёт ТАСС.
Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать, — заявили в «Яндексе».
До этого суд запретил Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. Иск подала компания «Вулинтертрейд» из города Невинномысска в Ставропольском крае. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём.
Компания в июне 2021 года зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», который поисковики стали путать с сервисом оппозиционеров. В результате «Вулинтертрейд» попросила суд исключить принадлежащие ей обозначения из поиска. Иск был подан и удовлетворён в один день — 3 сентября.
«Умное голосование» — последний незаблокированный сайт оппозиционера Алексея Навального, он создан для рассылки рекомендаций по голосованию на предстоящих выборах в Госдуму.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования».