«Яндекс» оспорит запрет на «Умное голосование» в поисковых запросах

«Яндекс» обжалует решение Арбитражного суда города Москвы запретить показ словосочетания «Умное голосование» как ключевого в выдаче поисковых запросов. Об этом сообщила пресс-служба компании, передаёт ТАСС.

Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать, — заявили в «Яндексе».

До этого суд запретил Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. Иск подала компания «Вулинтертрейд» из города Невинномысска в Ставропольском крае. Основной вид деятельности предприятия — оптовая торговля сельскохозяйственным сырьём.

Компания в июне 2021 года зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», который поисковики стали путать с сервисом оппозиционеров. В результате «Вулинтертрейд» попросила суд исключить принадлежащие ей обозначения из поиска. Иск был подан и удовлетворён в один день — 3 сентября.

«Умное голосование» — последний незаблокированный сайт оппозиционера Алексея Навального, он создан для рассылки рекомендаций по голосованию на предстоящих выборах в Госдуму.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования».