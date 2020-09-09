Политолог: второй части «сенсационных» переговоров о Навальном доверия нет

https://static.news.ru/photo/272f1666-f285-11ea-9de3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Если аутентичность ранее обнародованного телефонного разговора Берлина и Варшавы о фальсификации отравления российского оппозиционера Алексея Навального вызывает сомнение, то и неопубликованная вторая часть, о существовании которой заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, не может не вызывать вопросы. Такое мнение высказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Поскольку она не была предана огласке, сейчас никак нельзя оценить степень её достоверности, как и подтвердить само её наличие, отметил политолог.

Он указал на то, что Лукашенко стремится быть максимально полезным для России. Поэтому лидер соседней республики демонстрирует, что готов испортить отношения с Западом. Ведь у России были претензии к нему именно из-за его сближения с геополитическими оппонентами РФ и диверсифицированной политики в отношении Запада. В рамках такой политики Белоруссия не признавала независимость Абхазии, Южной Осетии, как не признавала и полуостров Крым российским, подчеркнул Макаркин.

Сейчас такое ощущение, что Лукашенко хочет показать России свою полную лояльность: он ругает Запад, обвиняет в том, что Запад хочет его свергнуть. Раз Россия хотела бы получить какие-то доказательства, что вся история вокруг Навального — это западная интрига, то вот вам, пожалуйста. Если кто-то не верит — так вот у меня неопубликованная часть есть. Пожалуйста, всё что хотите, — объяснил Макаркин NEWS.ru нынешний вектор в действиях Лукашенко.

Вместе с тем, уточнил он, белорусский лидер пока воздерживается от реальных действий, которые на сегодняшний день могут носить необратимый характер в его отношениях с Западом. Например, не признаёт Абхазию или Южную Осетию, хотя в таком случае, по мнению политолога, Россия простила бы ему как минимум половину всей критики в свой адрес.

В этом смысле Лукашенко, несмотря на остроту политического кризиса в своей стране, остаётся прагматиком, так как «он не такой простой», считает Макаркин. Он, отметил эксперт, понимает, что всё связанное с записью якобы переговоров Берлина и Варшавы — лишь слова, а не реальные действия. Это, уверен политолог, свидетельствует о том, что президент Белоруссии хочет сохранить для себя возможность балансировать между Россией и Западом.

В то же время и Евросоюз не стал вводить против него персональные санкции. Там тоже дали понять, что готовы разговаривать с «последним диктатором Европы», полагает Макаркин.

Выборы его признавать не готовы, но разговаривать с ним как с президентом де-факто готовы. Поэтому Александр Григорьевич сейчас шумит, демонстрирует свою стопроцентную преданность России <...> какими-то громкими достаточно жестами. Но, допустим, взять историю с этой записью — не слишком убедительными, — заявил политолог.

Он отметил, что «мало кто в эту запись всерьёз поверил», и выразил уверенность, что поверить в закрытую часть «телефонного перехвата» будет ещё меньше энтузиастов.

3 сентября Лукашенко в ходе встречи в Минске с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, заявил, что белорусская разведка перехватила разговор о фальсификации отравления Навального между Варшавой и Берлином. На следующий день запись обнародовало государственное телевидение. Из разговора, который ведут некие Ник и Майк, следует, что никакого отравления не было и всё это — спектакль, призванный лишить российской поддержки Белоруссию, где никак не получается сместить главу государства, который оказался «крепким орешком».

Берлин и Варшава назвали перехваченный разговор фальшивкой.

9 сентября Лукашенко сообщил, что существует неопубликованная часть перехваченного разговора Берлина и Варшавы о Навальном. По его словам, она содержит такие подробности, которые станут настоящей сенсацией для общества.

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября, как писал NEWS.ru, медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.