Врио главы Пензенской области хочет пойти на местные выборы

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Член Совета Федерации Олег Мельниченко, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, собирается участвовать в выборах главы региона. Об этом рассказал он сам.

Политик отметил, что собирается принимать участие в голосовании от партии «Единая Россия».

Да, на выборы я пойду. От «Единой России», — сказал он журналистам ТАСС.

Среди своих приоритетов на новой должности он назвал реализацию национальных проектов, «комплекс мероприятий, связанных с COVID-19 и организацией прививочной кампании населения», борьба с паводками, а также подготовка к посевному сезону и пожароопасному периоду.

Как писал NEWS.ru, Путин назначил члена Совета Федерации Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

Мельниченко является председателем комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам севера, входит в президиум генсовета партии «Единая Россия».

21 марта бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева и ещё нескольких человек, в том числе пензенских предпринимателей, задержали. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям УК о преступлениях коррупционной направленности. Свою вину они не признали.

22 марта суд избрал арест в качестве меры пресечения для Белозерцева. Путин 23 марта снял губернатора с занимаемой должности в связи с утратой доверия, писал NEWS.ru.